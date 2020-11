Harry Houdini | l’illusionista senza tempo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) La rubrica “Esseri Unici ” di questa settimana racconta la storia di. Il suo primo nome è Erik Weisz, ed è stato uno dei maghi e illusionisti più famosi e indimenticati della storia. Nacque a Budapest (Ungheria) il 24 marzo 1874. Trasferitosi con la famiglia in America dapprima ad Appleton, nel Wisconsin, poi nel 1887 a New York. Qui cominciò ad appassionarsi all’illusionismo e iniziò a praticarlo da professionista, specializzandosi soprattutto nei giochi di carte. Erik divenne un illusionista professionista nel 1891 scegliendo il nome d’arte di, in onore del mago francese Jean Eugène Robert-Houdin e due anni più tardi riuscì a convertire legalmente il suo nome in. Nel 1893 conobbe Wilhelmina Beatrice Rahner (in arte Bess), anche lei ...