Half-Life 2 saluta lo gnomo Chompski che ora è partito per lo spazio! (Di venerdì 20 novembre 2020) Facciamo un passo indietro: in Half-Life: Episodio 2 era presente un obiettivo piuttosto impegnativo che richiedeva di lanciare nello spazio uno gnomo da giardino, conosciuto anche come gnomo Chompski. Ora, come già sapevamo, dal gioco siamo passati alla realtà e oggi lo gnomo è partito per esplorare dal vivo lo spazio. Stamattina Rocket Lab, in collaborazione con Game Newell di Valve, ha lanciato lo gnomo da giardino. L'evento di lancio è stato trasmesso in streaming su YouTube e, per ogni spettatore che guarda l'ascesa di Chompski nello spazio, online, dal vivo o entro 24 ore dal decollo, Newell donerà $ 1 all'unità di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale pediatrico Starship, ad Auckland, Nuova ...

Facciamo un passo indietro: in Half-Life: Episodio 2 era presente un obiettivo piuttosto impegnativo che richiedeva di lanciare nello spazio uno gnomo da giardino, conosciuto anche come Gnomo Chompski ...

