Hai questo telefono antico? Pazzesco, ecco quanto vale! (Di venerdì 20 novembre 2020) L’epoca dei vecchi telefoni cellulari è passata, ma non per i collezionisti. Gli intenditori del vintage pagano oro pur di mettere in teca i pezzi storici della tecnologia telefonica. Alcuni dispositivi valgono più di altri. Si arriva a racimolare qualche migliaio di euro. Potremmo custodire un’autentica fortuna e non saperne assolutamente niente. Se sei in ritardo con le pulizie di primavera questo è il momento giusto per rispolverare qualche vecchio cassetto o la soffitta. Trova uno di questi 5 telefoni da collezione e racimola quanto basta per avere gratis il nuovo Huawei P30 Pro o metti da parte il necessario per la tua prossima vacanza. A te la scelta. Scopriamo quali sono queste rarità storiche. Nessuno usa più i vecchi dispositivi con tastiera fisica. Tutti cercano il lusso dei moderni smartphone. Ma c’è stata un’epoca storica in cui i vecchi ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L’epoca dei vecchi telefoni cellulari è passata, ma non per i collezionisti. Gli intenditori del vintage pagano oro pur di mettere in teca i pezzi storici della tecnologia telefonica. Alcuni dispositivi valgono più di altri. Si arriva a racimolare qualche migliaio di euro. Potremmo custodire un’autentica fortuna e non saperne assolutamente niente. Se sei in ritardo con le pulizie di primaveraè il momento giusto per rispolverare qualche vecchio cassetto o la soffitta. Trova uno di questi 5 telefoni da collezione e racimolabasta per avere gratis il nuovo Huawei P30 Pro o metti da parte il necessario per la tua prossima vacanza. A te la scelta. Scopriamo quali sono queste rarità storiche. Nessuno usa più i vecchi dispositivi con tastiera fisica. Tutti cercano il lusso dei moderni smartphone. Ma c’è stata un’epoca storica in cui i vecchi ...

peppeprovenzano : Oggi, 31 anni fa, lasciava questo pianeta Leonardo #Sciascia. Come si può avere questa acuta nostalgia di un uomo h… - Benji_Mascolo : In questo momento vorrei guardarti negli occhi e farti capire che hai già tutto quello che serve per spaccare nella… - chetempochefa : ' La figlia di Oscar lo guarda e gli dice: “Papà, ma perché, se tu fai questo lavoro, non hai salvato quel bambino?… - cazzonesobro : @EXpertSHY ma in che senso? me lo hai detto per questo non avevo mica capito io - drtsfplsr : perché mi hai fatto questo dua -

Ultime Notizie dalla rete : Hai questo Hai questo telefono antico? Pazzesco, ecco quanto vale! Android News Medico va in pensione dopo 43 anni Ma poi torna in trincea contro il Covid

Anche se, ammette Spolveri, «mi auguro di tornare in pensione presto, soprattutto perché questo vorrebbe dire che la pandemia sarà finita, ma purtroppo credo ancora che ne avremo per sei lunghi mesi, ...

Francesca Barcellini si trasferisce in Israele

Francesca Barcellini, una delle prime giocatrici che sposò il progetto della Sacco Legnano, causa dottorato in essere sta per trasferirsi in Israele.

Anche se, ammette Spolveri, «mi auguro di tornare in pensione presto, soprattutto perché questo vorrebbe dire che la pandemia sarà finita, ma purtroppo credo ancora che ne avremo per sei lunghi mesi, ...Francesca Barcellini, una delle prime giocatrici che sposò il progetto della Sacco Legnano, causa dottorato in essere sta per trasferirsi in Israele.