Haaland, il padre spegne i rumors: "In Germania è felice. Vuole vincere col Borussia Dortmund"

Tutti pazzi per Erling Haaland. Il bomber del Borussia Dortmund si sta confermando anche in questa stagione, dopo l'exploit della passata annata, un centravanti prolifico come nessuno altro. Ecco perché la stella norvegese è già entrata nel mirino di tante bif d'Europa. Lui, però, sembra essere molto felice in Germania al Borussia Dortmund o almeno è quello che suo padre, Alf-Inge Haaland, ha raccontato ai microfoni di Sport1.

Haaland resta al Borussia Dortmund

Real Madrid e Psg su tutte. Ma anche Barcellona e Juventus. Sono queste le principali big interessate ad Haaland.

