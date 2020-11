“Ha mostrato video anti-inglesi ai suoi giocatori”: l’allenatore dell’Irlanda rischia il licenziamento (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – l’allenatore della nazionale di calcio irlandese Stephen Kenny sta affrontando molte polemiche e addirittura starebbe per essere licenziato. La ragione? Kenny secondo la stampa inglese, avrebbe mostrato ai suoi giocatori video di “propaganda” anti-britannica, come ad esempio filmati sulla rivolta di Pasqua del 1916 e della grande carestia che colpì l’Irlanda quando era ancora sotto dominio britannico. Tutto questo, non a caso, prima della partita con l’Inghilterra a Wembley. l’allenatore dell’Irlanda e i video anti-inglesi Stephen Kenny, l’allenatore irlandese, sperava che far vedere ai suoi giocatori questi filmati prima del calcio d’inizio contro l’Inghilterra li ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov –della nazionale di calcio irlandese Stephen Kenny sta affrontando molte polemiche e addirittura starebbe per essere licenziato. La ragione? Kenny secondo la stampa inglese, avrebbeaigiocatoridi “propaganda”-britannica, come ad esempio filmati sulla rivolta di Pasqua del 1916 e della grande carestia che colpì l’Irlanda quando era ancora sotto dominio britannico. Tutto questo, non a caso, prima della partita con l’Inghilterra a Wembley.e iStephen Kenny,irlandese, sperava che far vedere aigiocatori questi filmati prima del calcio d’inizio contro l’Inghilterra li ...

