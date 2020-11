"Ha capito, dottore?". Il ristoratore asfalta il renziano Faraone: da Del Debbio lo schifo di governo nascosto da tutti | Video (Di venerdì 20 novembre 2020) Il disastro lockdown di un ristoratore, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4. In studio c'è Davide Faraone di Italia Viva e Antonio, che ha sfidato il Dpcm per rimanere aperto e non chiudere definitivamente bottega, si rivolge direttamente al renziano. "Ho 20 dipendenti, 3 locali, uno probabilmente non lo riuscirò più ad aprire - spiega il ristoratore, accusando il governo di non aiutare il comparto -. Abbiamo 400mila euro in meno di fatturato, ci sono arrivati 9.000 euro di ristori per la prima tranche e 18mila per la seconda. Con 28mila su 400mila di fatturato, io i numeri glieli dico perché così poi li può riferire. Parlano tutti di miliardi, qua non arriva niente, siamo alla canna del gas. E soprattutto alcuni dei miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il disastro lockdown di un, in collegamento con Paolo Dela Dritto e rovescio su Rete 4. In studio c'è Davidedi Italia Viva e Antonio, che ha sfidato il Dpcm per rimanere aperto e non chiudere definitivamente bottega, si rivolge direttamente al. "Ho 20 dipendenti, 3 locali, uno probabilmente non lo riuscirò più ad aprire - spiega il, accusando ildi non aiutare il comparto -. Abbiamo 400mila euro in meno di fatturato, ci sono arrivati 9.000 euro di ristori per la prima tranche e 18mila per la seconda. Con 28mila su 400mila di fatturato, io i numeri glieli dico perché così poi li può riferire. Parlanodi miliardi, qua non arriva niente, siamo alla canna del gas. E soprattutto alcuni dei miei ...

Gomblotto3 : @Drittorovescio_ Ha capito dottore ? (cit) - evita_tateo : @Lucaargentero #DocNelleTueMani @pierspollon ma Agnese che fine fa ? Io non ci ho capito molto, è grave dottore?! - MarcelloN12 : @lmcastaldi Ho capito, però che facciamo, ignoriamo molti ospedali e medici di base che denunciano situazioni al co… - niclanrg : @repubblica DOTTORE ORMAI LO ABBIAMO CAPITO CHE FUNZIONA COSI' IN ITALIA IL PROBLEMA CHE NON NON ABBIAMO NESSUN ARMA PER DIMOSTRARLO... - faustomazza2 : @valy_s Tu non ho capito bene che cazzo dì mestiere fai: sei un politico o sei un dottore o lo scemo del villaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : capito dottore LA TESTIMONIANZA PADOVA Dal 30 ottobre al 12 novembre. Prima al reparto di Malattie Il Gazzettino Presunti abusi sessuali medico Ruggi. Polichetti: “Caso sgonfiato, ora le scuse a dottore”

Stampa“Dopo la decisione dei giudici del Tribunale di Salerno, adesso chi chiederà scusa al medico Mattia Carbone. Lo scorso mese di giugno, con una fredda mail arrivata dagli uffici della questura di ...

Stampa“Dopo la decisione dei giudici del Tribunale di Salerno, adesso chi chiederà scusa al medico Mattia Carbone. Lo scorso mese di giugno, con una fredda mail arrivata dagli uffici della questura di ...