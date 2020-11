Guida autonoma - Usa, in arrivo nuovi standard di sicurezza con l'iter della Nhtsa (Di venerdì 20 novembre 2020) La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha deciso di avviare un processo normativo formale che potrebbe eventualmente portare all'adozione di nuovi standard di sicurezza per i veicoli a Guida autonoma. In particolare, l'agenzia federale per la vigilanza nel settore dei trasporti ha emesso un avviso di proposta per ottenere contributi e stilare un nuovo regolamento al fine non solo di garantire la sicurezza, ma anche di alleviare i timori delle persone su questo genere di veicoli, spesso visti con scetticismo. Verso nuova normativa. "La regolamentazione aiuterà ad affrontare le legittime preoccupazioni del pubblico in materia di sicurezza, protezione e privacy senza ostacolare l'innovazione nello sviluppo dei sistemi di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 novembre 2020) La National Highway Traffic Safety Administration () ha deciso di avviare un processo normativo formale che potrebbe eventualmente portare all'adozione didiper i veicoli a. In particolare, l'agenzia federale per la vigilanza nel settore dei trasporti ha emesso un avviso di proposta per ottenere contributi e stilare un nuovo regolamento al fine non solo di garantire la, ma anche di alleviare i timori delle persone su questo genere di veicoli, spesso visti con scetticismo. Verso nuova normativa. "La regolamentazione aiuterà ad affrontare le legittime preoccupazioni del pubblico in materia di, protezione e privacy senza ostacolare l'innovazione nello sviluppo dei sistemi di ...

