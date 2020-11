Guardiola su Messi | “Da tifoso del Barcellona spero finisca la carriera lì”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Pep, fresco di rinnovo con il Manchester City, in conferenza stampa ha parlato anche di Leoe del futuro dell’argentino spesso accostato ai Citizens: “Ilha fatto tanto per me, nutro gratitudine eè un loro calciatore. Dadel Barça gli auguro di finire lì la stagione. Non so cosa lui pensi, ma comunque il mercato è a giugno.” Foto: twitter City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.