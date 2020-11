"Gualtieri incompetente. Sapete cosa ci ha detto in Parlamento?". Borghi bombarda, il disastro del ministro a Piazzapulita | Video (Di venerdì 20 novembre 2020) "Il ministro Gualtieri è incompetente in economia". Claudio Borghi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, colpisce durissimo contro il ministro del Pd. Si parla di coronavirus, lockdown, crisi economica e ristori. "Avrei fatto tutto diverso rispetto a lui". "Gualtieri è stato presidente della Commissione economica del Parlamento europeo", rivendica Antonio Misiani, suo vice e compagno di partito. "Passava le carte", lo gela il leghista Borghi, che prosegue: "Io i ristoranti li avrei lasciati aperti. L'hanno fatto in tutta Europa? Non se tutti sbagliano dobbiamo imitarli. Quando è iniziato il primo lockdown Gualtieri si è presentato in Parlamento dicendo che bastavano 3,6 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) "Ilin economia". Claudio, ospite di Corrado Formigli asu La7, colpisce durissimo contro ildel Pd. Si parla di coronavirus, lockdown, crisi economica e ristori. "Avrei fatto tutto diverso rispetto a lui". "è stato presidente della Commissione economica deleuropeo", rivendica Antonio Misiani, suo vice e compagno di partito. "Passava le carte", lo gela il leghista, che prosegue: "Io i ristoranti li avrei lasciati aperti. L'hanno fatto in tutta Europa? Non se tutti sbagliano dobbiamo imitarli. Quando è iniziato il primo lockdownsi è presentato indicendo che bastavano 3,6 ...

