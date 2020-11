Gualtieri, “In manovra 1,4 miliardi per le Regioni che cambiano fascia” (Di venerdì 20 novembre 2020) Roberto Gualtieri ai microfoni di Omnibus per fare il punto della trattativa per il recovery plan e per illustrare la manovra economica. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è intervenuto ai microfoni di Omnibus facendo il punto sul Recovery fund e sulla manovra economica, due snodi cruciali del futuro dell’Italia. Roberto GualtieriL’intervista del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Omnibus: “Il recovery plan italiano lo vedrete entro i tempi stabiliti” Nel corso della sua intervista ad Omnibus Gualtieri ha voluto commentare la notizia circolata nella giornata del 19 novembre secondo cui l’Italia sarebbe in ritardo nella presentazione del suo piano per accedere ai fondi del Recovery plan. “Il piano lo vedrete entro i tempi stabiliti, stiamo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Robertoai microfoni di Omnibus per fare il punto della trattativa per il recovery plan e per illustrare laeconomica. Il ministro dell’Economia Robertoè intervenuto ai microfoni di Omnibus facendo il punto sul Recovery fund e sullaeconomica, due snodi cruciali del futuro dell’Italia. RobertoL’intervista del Ministro dell’Economia Robertoa Omnibus: “Il recovery plan italiano lo vedrete entro i tempi stabiliti” Nel corso della sua intervista ad Omnibusha voluto commentare la notizia circolata nella giornata del 19 novembre secondo cui l’Italia sarebbe in ritardo nella presentazione del suo piano per accedere ai fondi del Recovery plan. “Il piano lo vedrete entro i tempi stabiliti, stiamo ...

