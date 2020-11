Gualtieri: "Fondi alle regioni che cambiano fascia". Nessun ritardo sul recovery plan (Di venerdì 20 novembre 2020) Il recovery plan dell'Italia ? Non siamo in ritardo, assicura il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Omnibus: "lo vedrete entro i tempi stabiliti, stiamo lavorando con grande intensità e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildell'Italia ? Non siamo in, assicura il ministro dell'Economia, Roberto, a Omnibus: "lo vedrete entro i tempi stabiliti, stiamo lavorando con grande intensità e ...

francesco088661 : RT @francesco088661: Polonia e Ungheria hanno BLOCCATO il RECOVERY FUND. Si sapeva bene che una CONDIZIONE per l'Erogazione dei Fondi era l… - psicoabile : RT @francesco088661: Polonia e Ungheria hanno BLOCCATO il RECOVERY FUND. Si sapeva bene che una CONDIZIONE per l'Erogazione dei Fondi era l… - 1f32670ca804475 : RT @francesco088661: Polonia e Ungheria hanno BLOCCATO il RECOVERY FUND. Si sapeva bene che una CONDIZIONE per l'Erogazione dei Fondi era l… - eunewsit : @GiuseppeConteIT e @gualtierieurope : nessun ritardo sul #RecoveryPlan. Fratelli d’Italia sotto accusa: difendono O… - MaxCoen33 : RT @classcnbc: Borse in frenata, #PiazzaAffari: restano in denaro #FCA e Bper, sul fondo industriali e Eni. #Lagarde contro cancellazione d… -