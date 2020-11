Gualtieri, 1,4 mld alle Regioni. Non cambia la maggioranza (Di venerdì 20 novembre 2020) Al cdm di oggi "metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle Regioni che peggiorano di fascia" nelle misure di contenimento del virus. Lo ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Al cdm di oggi "metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automaticoche peggiorano di fascia" nelle misure di contenimento del virus. Lo ha ...

PaoloTrombin : Gualtieri, in cdm 1,4 mld per le Regioni che peggiorano colore - Economia - ANSA - serenel14278447 : Gualtieri, 1,4 mld alle Regioni. Non cambia la maggioranza - fisco24_info : Gualtieri, in cdm 1,4 mld per le Regioni che peggiorano colore: Dal cdm misure per quelle che peggiorano di fascia. - fisco24_info : Gualtieri, 1,4 mld alle Regioni. Non cambia la maggioranza: Dal cdm misure per quelle che peggiorano di fascia. - iconanews : Gualtieri, 1,4 mld alle Regioni. Non cambia la maggioranza -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri mld Gualtieri, 1,4 mld alle Regioni. Non cambia la maggioranza - Ultima Ora Agenzia ANSA Gualtieri, in cdm 1,4 mld per le Regioni che peggiorano colore

Al cdm di oggi “metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia” nelle misure di contenimento del virus. Lo ha ...

Gualtieri, 1,4 mld alle Regioni. Non cambia la maggioranza

Al cdm di oggi "metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia" nelle misure di contenimento del virus. Lo ha ...

Al cdm di oggi “metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia” nelle misure di contenimento del virus. Lo ha ...Al cdm di oggi "metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia" nelle misure di contenimento del virus. Lo ha ...