Gregoraci e Selvaggia Roma quasi alle mani. Rissa brutale al GF Vip, roba mai vista | Video (Di venerdì 20 novembre 2020) Altissima tensione tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Dieci minuti di facci a faccia furente, rilanciato da Striscia la Notizia. "Ma tu parli di rispetto? Fatti il tuo Grande Fratello da sola!", urla la ex di Flavio Briatore. "Maleducata, non alzare la voce, bella", ribatte l'ex di Uomini e donne. "Ci riesci a fare il Grande Fratello senza parlare di me? Mi chiamo Elisabetta, non bella. Sei ridicola, non attacca". Una escalation di provocazioni. "Torna nel tuo mondo dei balocchi, bambina viziata", la aizza la Roma, che poi si sfoga con gli altri: "Non deve fare la vittima". Il discorso si sposta velocemente su Pierpaolo Pretelli, il ragazzo "conteso". "Non fare il suo avvocato difensore, non mi mettere in mezzo ...

