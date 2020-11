Grave incidente tra auto e furgone sulla Circumvallazione: muore ragazzo di 29 anni (Di venerdì 20 novembre 2020) In un drammatico incidente, avvenuto stamane sulla Circumvallazione esterna di Napoli, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita. Ferito un 55enne. Tragedia sulle strade questa mattina in provincia di Napoli, dove un ragazzo è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Circumvallazione, nel territorio di Volla. Stando ad una prima ricostruzione, la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) In un drammatico, avvenuto stamaneesterna di Napoli, undi 29ha perso la vita. Ferito un 55enne. Tragedia sulle strade questa mattina in provincia di Napoli, dove unè morto in un drammaticostradale avvenuto, nel territorio di Volla. Stando ad una prima ricostruzione, la L'articolo proviene da YesLife.it.

Rastt1 : RT @Carioca80930840: (Telegrafo senza fili) Grave incidente nella rotonda di Marghera, migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale per il V… - Carioca80930840 : (Telegrafo senza fili) Grave incidente nella rotonda di Marghera, migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale per i… - niko_tacconi : @lorepregliasco La tua riflessione si smonta già sulla premessa: Per quale motivo TUTTI i decessi devono essere sot… - newsbiella : Santhià: grave incidente sulla Torino - Milano - tilonews : #Angera | Incidente sul lungolago. L’uomo, 42 anni è stato investito nei pressi di Viale Libertà, non è grave ed… -