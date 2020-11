Grande Fratello Vip: Teresa Langella durissima su Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 20 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip continuano gli scontri. Teresa Langella ha parlato con toni duri di Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo Pretelli sta avendo Grande successo all’interno della casa del GF Vip. Molti si erano quasi dimenticati del suo passato a Uomini e Donne. Pretelli infatti era stato uno dei corteggiatori di Teresa Langella. Leggi anche -> Pierpaolo Pretelli, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) AlVip continuano gli scontri.ha parlato con toni duri dista avendosuccesso all’interno della casa del GF Vip. Molti si erano quasi dimenticati del suo passato a Uomini e Donne.infatti era stato uno dei corteggiatori di. Leggi anche ->, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - Manuel_Real_Off : Stasera rivoleranno stracci ?? #gfvip - Alice_Caccamo00 : @lalauralosa Io mi sto laureando in filosofia, leggo Schopenhauer, mi informo su questioni di attualità, ho un mio… - Roberto48305395 : @Federicaaa11 Per me sta selvaggia fa schifo e di più il grande fratello che la mette lì a rompere i coglioni alla gregoracci -