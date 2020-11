Grande Fratello Vip, Stefania Orlando punta il dito contro Pierpaolo Pretelli: "Si atteggia a vittima" (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Stefania attacca Pierpaolo accusandolo di aver gestito male i rapporti al Grande Fratello Vip con Elisabetta e Selvaggia. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020)attaccaaccusandolo di aver gestito male i rapporti alVip con Elisabetta e Selvaggia.

