Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram (Di venerdì 20 novembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 20 novembre su Canale 5. Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso solo una settimana fa Cosa avrà combinato? Selvaggia Roma: chi è, anni, che lavoro fa, vita privata, Instagram Selvaggia Roma è nata nella Capitale il 29 ottobre del 1990, sotto il segno dello Scorpione. Di professione è una influencer, seguitissima su Instagram, ma si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017. Selvaggia ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con Francesco Chiofalo, da lei denominato durante Temptation Island in modo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata delVip, in onda questa sera, venerdì 20 novembre su Canale 5.ha fatto il suo ingresso solo una settimana fa Cosa avrà combinato?: chi è, anni, chefa,è nata nella Capitale il 29 ottobre del 1990, sotto il segno dello Scorpione. Di professione è una influencer, seguitissima su, ma si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017.ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con Francesco Chiofalo, da lei denominato durante Temptation Island in modo ...

