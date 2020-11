Grande Fratello Vip, puntata del 20 novembre 2020 | Anticipazioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Anticipazioni della 20esima puntata in onda stasera Stasera su Canale 5 va in onda la 20esima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Una puntata che si preannuncia di fuoco, viste le liti delle ultime ore nella Casa tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. Infatti Selvaggia e Elisabetta si confronteranno durante la diretta di stasera. Flavio Briatore e la sua versione dei fatti Ma per Elisabetta non è finita perché Flavio Briatore fornirà al GF Vip la sua versione dei fatti a proposito della proposta di matrimonio di cui ha raccontato Elisabetta in una precedente puntata. La donna infatti ha detto che Briatore, con cui è stata sposata per 13 anni, le ha fatto la proposta di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledella 20esimain onda stasera Stasera su Canale 5 va in onda la 20esimadelVip condotta da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Unache si preannuncia di fuoco, viste le liti delle ultime ore nella Casa tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. Infatti Selvaggia e Elisabetta si confronteranno durante la diretta di stasera. Flavio Briatore e la sua versione dei fatti Ma per Elisabetta non è finita perché Flavio Briatore fornirà al GF Vip la sua versione dei fatti a proposito della proposta di matrimonio di cui ha raccontato Elisabetta in una precedente. La donna infatti ha detto che Briatore, con cui è stata sposata per 13 anni, le ha fatto la proposta di ...

