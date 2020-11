Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck passa alle Minacce: "Non finisce qui con Stefania Orlando" (Di venerdì 20 novembre 2020) Patrizia De Blanck è furiosa per la nomination e passa alle Minacce contro Stefania Orlando, nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020)Deè furiosa per la nomination econtro, nella casa delVip.

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - LaviniaVentanni : Tommaso che dopo il Grande Fratello si dovrà trasferire a Basiglio da Oppini perché Porta Venezia sarà praticamente… - seiunaparacula : Tweet di apprezzamento per la più falsa, giocatrice, santa, voltafaccia, strega, leccatrice del grande fratello Ro… - marry_me_chuck : RT @aurs___: Brasiliane io troverò il vostro grande fratello e scoverò il vostro protetto #GFVIP -