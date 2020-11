Grande Fratello Vip, Marialaura De Vitis e Paolo Brosio: «La nostra storia d’amore» (Di venerdì 20 novembre 2020) Marialaura De Vitis racconta la sua storia d’amore con Paolo Brosio, recentemente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Marialaura De Vitis, 22 anni, ha conosciuto il giornalista a Forte dei Marmi e poi l’ha frequentato prima che entrasse nel reality. Marialaura De Vitis racconta il primo incontro sotto al sole di Forte dei Marmi: «Io sono andata a pranzo al bagno che è di proprietà di Andrea Bocelli – ha rivelato in un’intervista a “Diva e donna” – e lui era lì per organizzare la serata per la sua onlus dove avrebbe cantato anche il tenore. E’ facile avvicinare Paolo e parlarci, è una persona molto socievole. Abbiamo chiacchierato un po’, mi ha raccontato della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 20 novembre 2020)Deracconta la suacon, recentemente uscito dalla casa delVip.De, 22 anni, ha conosciuto il giornalista a Forte dei Marmi e poi l’ha frequentato prima che entrasse nel reality.Deracconta il primo incontro sotto al sole di Forte dei Marmi: «Io sono andata a pranzo al bagno che è di proprietà di Andrea Bocelli – ha rivelato in un’intervista a “Diva e donna” – e lui era lì per organizzare la serata per la sua onlus dove avrebbe cantato anche il tenore. E’ facile avvicinaree parlarci, è una persona molto socievole. Abbiamo chiacchierato un po’, mi ha raccontato della ...

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - Frances20439089 : @CalafatoChiara @giul91 @Lrzdlx @Iperborea_ Qualcuno Stasera Di Loro Due Lascerà Definitivamente Il Grande Fratello - sara_saretta___ : RT @everyendofday: capisco che il grande fratello è un programma di intrattenimento, dove il pubblico vuole vedere sempre delle dinamiche m… - ant19mar : Chi gira trasmissioni buttando merda sull’atteggiamento di Pierpaolo, credo che lo faccia solo per il bonifico post… -