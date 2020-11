Grande Fratello Vip la resa dei conti più attesa: qualcuno nella casa ha mentito (Di venerdì 20 novembre 2020) Grande Fratello Vip anticipazioni, questa sera è tempo forse di nuovi confronti per uno dei concorrenti rimasti dentro la casa più spiata d’Italia: di chi si tratta? Si torna a parlare del reality di Canale Cinque che questa sera torna in onda con una nuova puntata sempre sempre in prima serata che già dalle prime news si preannuncia davvero scoppiettante. Tra gli argomenti trattati, ci sarà di certo un confronto tra Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci, con il coinvolgimento di Pierpaolo Pretelli che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una lunga e accesa lite al ritorno dal cucurio. Ma non è tutto, una dei “vipponi” si troverà davanti le dichiarazioni fatte all’esterno da parte di una persona della sua famiglia, come reagirà alla sua smentita e soprattutto di chi si tratta?- LEGGI ANCHE>>> ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)Vip anticipazioni, questa sera è tempo forse di nuovi confronti per uno dei concorrenti rimasti dentro lapiù spiata d’Italia: di chi si tratta? Si torna a parlare del reality di Canale Cinque che questa sera torna in onda con una nuova puntata sempre sempre in prima serata che già dalle prime news si preannuncia davvero scoppiettante. Tra gli argomenti trattati, ci sarà di certo un confronto tra Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci, con il coinvolgimento di Pierpaolo Pretelli che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una lunga e accesa lite al ritorno dal cucurio. Ma non è tutto, una dei “vipponi” si troverà davanti le dichiarazioni fatte all’esterno da parte di una persona della sua famiglia, come reagirà alla sua smentita e soprattutto di chi si tratta?- LEGGI ANCHE>>> ...

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - giuls1313 : RT @etakuIIat: tommaso che rende martire francesco a tavola e quest’ultimo che si fa fare letteralmente tutto è il tipo di contenuti che vo… - jensacqkles : la contessa che racconta nuovamente di un’aggressione diciamo che sta dando un bellissimo esempio in questo grande… - nagia59 : RT @etakuIIat: tommaso che rende martire francesco a tavola e quest’ultimo che si fa fare letteralmente tutto è il tipo di contenuti che vo… -