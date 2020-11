Grande Fratello Vip, il retroscena su Patrizia De Blanck: Senza biancheria intima... In stanza è micidiale' (Di venerdì 20 novembre 2020) . Patrizia De Blanck continua a essere al centro del pettegolezzo nella casa del Grande ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) .Decontinua a essere al centro del pettegolezzo nella casa del...

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - JaneTim8 : RT @Rof_Pesaro: ?? Un grande in bocca al lupo al Festival fratello @donizettiopera che apre questa sera con Marino Faliero, dalle 20.00 su @… - onvlysofi : RT @103puntifelici: Barbara D’Urso che “Tommaso Zorzi è la rivelazione di questo Grande Fratello” manda una clip dedicata a lui, nel fratte… - Antodemo27 : @Elena92488468 @Giadahsospesap1 Vedete che non vota solo Twitter...ogni volta con sto fatto che votano dall’estero.… -