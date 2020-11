'Grande Fratello Vip', il gossip hot: Rocco Siffredi vuole Giada De Blanck in un film (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' esplode una bomba. A lanciarla è Giacomo Urtis che nel reality ha proprio questo ruolo: dispensare pillole di gossip. Il pettegolezzo del medico estetico è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella Casa del 'Vip ' esplode una bomba. A lanciarla è Giacomo Urtis che nel reality ha proprio questo ruolo: dispensare pillole di. Il pettegolezzo del medico estetico è ...

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - pensierivforme : grande fratello, in puntata metti i distorted di zelletta, perché ormai siamo pieni di qualsiasi dinamica. E voi vo… - nagia59 : RT @everyendofday: capisco che il grande fratello è un programma di intrattenimento, dove il pubblico vuole vedere sempre delle dinamiche m… - Frances20439089 : @CalafatoChiara @giul91 @Lrzdlx @Iperborea_ Qualcuno Stasera Di Loro Due Lascerà Definitivamente Il Grande Fratello -