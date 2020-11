Grande Fratello Vip 5: Pierpaolo Pretelli troppo remissivo per Teresa Langella (Di venerdì 20 novembre 2020) Teresa Langella, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha commentato il percorso di Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Con l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, impegnato nella casa, in un lunga tira e molla con Elisabetta Gregoraci, la cantante napoletana ha diviso il percorso di ‘Temptation Island’: Langella: “Mi ricordo bene di lui. Penso che sia un bravo ragazzo. E’ affettuosissimo, forse anche troppo (ride, ndr). Purtroppo Pierpaolo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo”. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi è ancora fidanzata ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 20 novembre 2020), intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha commentato il percorso diall’interno della casa del ‘Vip 5’. Con l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, impegnato nella casa, in un lunga tira e molla con Elisabetta Gregoraci, la cantante napoletana ha diviso il percorso di ‘Temptation Island’:: “Mi ricordo bene di lui. Penso che sia un bravo ragazzo. E’ affettuosissimo, forse anche(ride, ndr). Pur, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è”. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi è ancora fidanzata ...

