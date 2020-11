Grande Fratello Vip 5, Maria Laura De Vitis parla del fidanzato Paolo Brosio (Di venerdì 20 novembre 2020) Sta facendo molto parlare la relazione tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. La modella 22enne è fidanzata con il giornalista attualmente recluso al Grande Fratello Vip 5. Di lei avevamo parlato qualche tempo fa. La ragazza ha raccontato al settimanale Diva e donna come è nata la sua storia con l’ex cronista di Studio Aperto. Galeotta fu Forte dei Marmi “Io sono andata a pranzo al bagno che è di proprietà di Andrea Bocelli e lui era lì per organizzare la serata per la sua onlus dove avrebbe cantato anche il tenore. E’ facile avvicinare Paolo e parlarci, è una persona molto socievole. Abbiamo chiacchierato un po’, mi ha raccontato della sua onlus e dell’evento. Poi mi ha invitato ad aiutarlo come ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 20 novembre 2020) Sta facendo moltore la relazione traDe. La modella 22enne è fidanzata con il giornalista attualmente recluso alVip 5. Di lei avevamoto qualche tempo fa. La ragazza ha raccontato al settimanale Diva e donna come è nata la sua storia con l’ex cronista di Studio Aperto. Galeotta fu Forte dei Marmi “Io sono andata a pranzo al bagno che è di proprietà di Andrea Bocelli e lui era lì per organizzare la serata per la sua onlus dove avrebbe cantato anche il tenore. E’ facile avvicinarerci, è una persona molto socievole. Abbiamo chiacchierato un po’, mi ha raccontato della sua onlus e dell’evento. Poi mi ha invitato ad aiutarlo come ...

