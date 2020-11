GP Portogallo FP2 Moto2: Marini si risveglia (Di venerdì 20 novembre 2020) Luca Marini ritorna in testa nella FP2 del GP del Portogallo classe Moto2. Al termine di una sessione che si accende nel finale, il “Maro” ottiene a tempo scaduto il primo crono , che gli vale anche il primato nella classifica combinata. Con 1’42?941, è l’unico a scendere sotto il minuto e 43. Marini è il più veloce tra i quattro pretendenti al titolo, ma sono tutti vicini. Scorrendo la classifica, infatti, troviamo Sam Lowes in seconda posizione, a meno di due decimi da Marini. L’inglese di casa Marc VDS sembra messo meglio fisicamente che a Valencia, ma risente ancora dell’infortunio del polso sinistro rimediato una settimana fa. Ha comunque ritrovato velocità, il che lo rende più ottimista in ottica mondiale. E parlando il mondiale, il suo leader Enea Bastianini è finalmente convincente anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Lucaritorna in testa nella FP2 del GP delclasse. Al termine di una sessione che si accende nel finale, il “Maro” ottiene a tempo scaduto il primo crono , che gli vale anche il primato nella classifica combinata. Con 1’42?941, è l’unico a scendere sotto il minuto e 43.è il più veloce tra i quattro pretendenti al titolo, ma sono tutti vicini. Scorrendo la classifica, infatti, troviamo Sam Lowes in seconda posizione, a meno di due decimi da. L’inglese di casa Marc VDS sembra messo meglio fisicamente che a Valencia, ma risente ancora dell’infortunio del polso sinistro rimediato una settimana fa. Ha comunque ritrovato velocità, il che lo rende più ottimista in ottica mondiale. E parlando il mondiale, il suo leader Enea Bastianini è finalmente convincente anche ...

