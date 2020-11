Governo, ipotesi scostamento da 6-8 mld per il ‘dl ristori quater’: al lavoro su sgravi e rottamazioni (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Dopo il dl ristori ter, ci sara’ anche un dl ristori quater con altre esenzioni piu’ direttamente rivolte alle imprese. E’ quanto stabilito in maggioranza dopo il vertice di ieri sera. Su questa ipotesi stanno lavorando i tecnici del governo, su impulso dei rappresentanti di partito. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Dopo il dl ristori ter, ci sara’ anche un dl ristori quater con altre esenzioni piu’ direttamente rivolte alle imprese. E’ quanto stabilito in maggioranza dopo il vertice di ieri sera. Su questa ipotesi stanno lavorando i tecnici del governo, su impulso dei rappresentanti di partito.

pfmajorino : L'ipotesi di ingresso di #ForzaItalia al governo per me è #agghiacciande come direbbe l'altro #Conte. Non cambiere… - Agenzia_Ansa : Nicola #Zingaretti esclude l'ipotesi di un cambio di maggioranza nel governo. 'Lo dicono per primi quelli di Forza… - FerdiGiugliano : Oggi David Sassoli definisce la cancellazione del debito pubblico ‘un’ipotesi di lavoro interessante’. L’idea era… - clikservernet : Zingaretti a Sky Tg24: “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, né di un coinvolgimento di Forza Italia nel… - Noovyis : (Zingaretti a Sky Tg24: “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, né di un coinvolgimento di Forza Italia ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ipotesi Covid, fonti governo: "Ipotesi scostamento più alto, tra 7 e 10 mld" Adnkronos Ristoratori e IVA: il Governo risponde ma non basta

Il problema dell’assoggettamento alle aliquote ordinarie dell’asporto e del domicilio è oggetto di interrogazione parlamentare in Commissione finanze ...

Labirinto ruoli privacy, facciamo chiarezza. Cosa cambia con le linee guida EDPB

Pochi temi risultano nella pratica tanto complessi come l'individuazione della linea sottile che può correre tra titolarità autonoma e contitolarità nel trattamento dati. Vediamo come le nuove indicaz ...

Il problema dell’assoggettamento alle aliquote ordinarie dell’asporto e del domicilio è oggetto di interrogazione parlamentare in Commissione finanze ...Pochi temi risultano nella pratica tanto complessi come l'individuazione della linea sottile che può correre tra titolarità autonoma e contitolarità nel trattamento dati. Vediamo come le nuove indicaz ...