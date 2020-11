Golden State corre ai ripari: preso Kelly Oubre (Di venerdì 20 novembre 2020) Golden State corre ai ripari; dopo la perdita di Klay Thompson per l’intera stagione, la franchigia non ha perso tempo muovendosi sul mercato NBA. Il prescelto è Kelly Oubre, in forza ai Phoenix Suns ma da oggi un giocatore dei Golden State Warriors. L’ala piccola, classe 94? lascia i Suns per approdare alla corte di Steve Kerr, per puntare al settimo titolo NBA. Golden State ufficializza Kelly Oubre: problemi di luxury tax? Un contratto di 14.4 milioni di dollari per una sola stagione. Questo il costo che Golden State dovrà sopportare per Kelly Oubre. Il tutto è stato possibile grazie ad una trade ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020)ai; dopo la perdita di Klay Thompson per l’intera stagione, la franchigia non ha perso tempo muovendosi sul mercato NBA. Il prescelto è, in forza ai Phoenix Suns ma da oggi un giocatore deiWarriors. L’ala piccola, classe 94? lascia i Suns per approdare alla corte di Steve Kerr, per puntare al settimo titolo NBA.ufficializza: problemi di luxury tax? Un contratto di 14.4 milioni di dollari per una sola stagione. Questo il costo chedovrà sopportare per. Il tutto è stato possibile grazie ad una trade ...

