“Glielo ha detto solo ora”. Dayane Mello, scoperta tragica al GF Vip. Urtis sgancia la saetta (Di venerdì 20 novembre 2020) Continua a far chiacchierare il comportamento di Dayane Mello al Grande Fratello Vip. solo qualche giorno fa la modella ha discusso animatamente con molti inquilini della casa per alcuni comportamenti e atteggiamenti da stratega, come per esempio l’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò. “Io ho sempre detto che potrei avere una storia d’amore nella casa. Con Adua è una storia d’amore e di amicizia”, aveva detto Dayane Mello. “Tu hai detto che sei entrata nella casa per costruire una storia d’amore e quindi l’hai creata con Adua per fare un po’ di spettacolo. Lo hai detto tu ieri”, aveva criticato Stefania Orlando. E anche Francesco Oppini aveva giudica la modella: “Sei molto poco chiara e molto altalenante”. L’ultima bomba nella casa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Continua a far chiacchierare il comportamento dial Grande Fratello Vip.qualche giorno fa la modella ha discusso animatamente con molti inquilini della casa per alcuni comportamenti e atteggiamenti da stratega, come per esempio l’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò. “Io ho sempreche potrei avere una storia d’amore nella casa. Con Adua è una storia d’amore e di amicizia”, aveva. “Tu haiche sei entrata nella casa per costruire una storia d’amore e quindi l’hai creata con Adua per fare un po’ di spettacolo. Lo haitu ieri”, aveva criticato Stefania Orlando. E anche Francesco Oppini aveva giudica la modella: “Sei molto poco chiara e molto altalenante”. L’ultima bomba nella casa ...

Anna26685097 : @goldensIumbers_ In realtà ho goduto un pò quando Gabry glielo ha detto????del resto Lauretta passa le giornate sul s… - MicheleGiorgini : @xinyourshadow Glielo aveva detto quando la figlia Chiara racconta la verità in quell'occasione gli dice non è colpa di nessuno - CiaoRaia9 : @vincenz88132159 @saraosalvatore Glielo detto e l'ho trattato - PLLisTheWay : @g_alo87 Sì, infatti! Ma poi Misha non avrebbe detto di no se glielo avessero chiesto Che delusione - aroundsara : Una del Veneto mi ha detto che il mio accento siciliano si sente pochissimo e che se non glielo avessi detto non l’… -

Ultime Notizie dalla rete : “Glielo detto Calenda: «Da Zingaretti non ho avuto risposte. Dica qual è la linea del Pd su Roma» Corriere della Sera