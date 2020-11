Gli studi Usa: “Con le scuole chiuse per Covid sale il numero di ragazzi che non prenderanno diploma e laurea. Si allarga la forbice sociale” (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli effetti a medio-lungo termine della pandemia non saranno solo clinici, ma anche sociali, a causa dei lockdown scolastici. Questa la conclusione di alcuni studi americani che hanno messo sotto osservazione l’impatto della chiusura delle scuole sull’apprendimento dei bambini e dei ragazzi e le conseguenze future in termini di reddito e benessere. Con proiezioni disastrose, soprattutto per i più piccoli e le famiglie meno abbienti, e ulteriore impulso all’allargamento della forbice sociale. Numeri che possono avere un peso nella riflessione in corso in Italia sull’opportunità di tornare appena possibile alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle superiori, come auspica per esempio il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. Aumento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli effetti a medio-lungo termine della pandemia non saranno solo clinici, ma anche sociali, a causa dei lockdown scolastici. Questa la conclusione di alcuniamericani che hanno messo sotto osservazione l’impatto della chiusura dellesull’apprendimento dei bambini e deie le conseguenze future in termini di reddito e benessere. Con proiezioni disastrose, soprattutto per i più piccoli e le famiglie meno abbienti, e ulteriore impulso all’mento dellasociale. Numeri che possono avere un peso nella riflessione in corso in Italia sull’opportunità di tornare appena possibile alle lezioni in presenza anche per idelle superiori, come auspica per esempio il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. Aumento dei ...

