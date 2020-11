Gli ritirano la patente per droga ma due giorni dopo guida ancora: denunciato (Di venerdì 20 novembre 2020) Lodi Vecchio (Lodi), 20 novembre 2020 - Gli ritirano la patente perché lo scoprono con la droga ma due giorni dopo guida comunque l'auto del padre. Un 39enne di Lodi noto alle forze dell'ordine è ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Lodi Vecchio (Lodi), 20 novembre 2020 - Glilaperché lo scoprono con lama duecomunque l'auto del padre. Un 39enne di Lodi noto alle forze dell'ordine è ...

Lodi Vecchio (Lodi), 20 novembre 2020 - Gli ritirano la patente perché lo scoprono con la droga ma due giorni dopo guida comunque l’auto del padre. Un 39enne di Lodi noto alle forze dell’ordine è stat ...

