“Gli italiani sono rimasti dei miserabili”

Tancredi Saletta, Luigi Fecia di Cossato, Alberto Pollio ed Eugenio Chiesa. A molti di voi, probabilmente, questi nomi non diranno nulla, ma agli inizi del Novecento, assieme a quello del re, Vittorio Emanuele III, erano tra i più popolari per quello che facevano – i generali i primi tre, l'onorevole repubblicano il quarto – ma anche per le vicende in cui furono coinvolti. Ve li fa conoscere molto bene con il suo stile diretto e arguto Giorgio Dell'Arti nel suo nuovo libro, "Gli onorevoli duellanti", pubblicato in questi giorni da La Nave di Teseo. Al titolo è stata aggiunta una congiunzione, "ovvero", che precisa e incuriosisce con la frase che segue: "Il mistero della vedova Siemens". Lei era Eleonora Füssli (1874-1941), causa di tutta questa storia e vera protagonista di queste pagine intriganti e costruite come un giallo in cui c'è tutto un susseguirsi di segreti, ...

