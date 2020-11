‘Gli indifferenti’ al cinema, Moravia ai tempi del girl power (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – A due anni da ‘Likemeback’, Leonardo Guerra Seragnoli riporta al cinema il romanzo d’esordio dell’allora diciottenne Alberto Moravia, ‘Gli indifferenti’, dopo la prima trasposizione cinematografica di Francesco Maselli del 1964. Presentata oggi in occasione di un incontro stampa su Zoom, la pellicola di Seragnoli racconta la storia di una famiglia borghese che, da un giorno all’altro, si ritrova in una profonda crisi economica e, in particolar modo, senza valori. In un totalizzante stato di apatia, di inquietudine e in balia della noia. Il libro di Moravia (di cui Bompiani sta per pubblicare una nuova edizione) racconta dinamiche familiari nate in pieno fascismo. Il regista, invece, sceglie di adattare la sua versione alla contemporaneità italiana. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – A due anni da ‘Likemeback’, Leonardo Guerra Seragnoli riporta al cinema il romanzo d’esordio dell’allora diciottenne Alberto Moravia, ‘Gli indifferenti’, dopo la prima trasposizione cinematografica di Francesco Maselli del 1964. Presentata oggi in occasione di un incontro stampa su Zoom, la pellicola di Seragnoli racconta la storia di una famiglia borghese che, da un giorno all’altro, si ritrova in una profonda crisi economica e, in particolar modo, senza valori. In un totalizzante stato di apatia, di inquietudine e in balia della noia. Il libro di Moravia (di cui Bompiani sta per pubblicare una nuova edizione) racconta dinamiche familiari nate in pieno fascismo. Il regista, invece, sceglie di adattare la sua versione alla contemporaneità italiana.

