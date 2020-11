Gli effetti del Covid-19 sulla salute mentale dei giovani

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Una nuova ricerca individua la probabile presenza di problematiche mentali su bambini e, a causa della pandemia da Coronavirus. Tra i problemi principali troviamo ansia, depressione, disturbo da stress post-traumatico e problemi comportamentali. Il report indica anche che questi disturbi, se non trattati, potrebbero persistere sino all’età adulta. Per questo motivo, intervenire tempestivamente è importante per ridurre costi e problematiche future. Il report mostra anche che i bambini vengono colpiti in maniera disomogenea, dal momento che quelli con bisogni neurologici speciali o malattie preesisistenti hanno molte più difficoltà ad affrontare la pandemia e tutto ciò che ne consegue. È stato anche rilevato che le fasce sociali più povere hanno molte più difficoltà ad affrontare questa situazione, dal momento che vivono in condizioni disagiate, in ...