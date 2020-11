Giulia Bongiorno positiva al coronavirus, la Senatrice attacca il ministro della Giustizia “nei tribunali il virus galoppa ma Bonafede pensa solo ai problemi interni del M5S” (Di venerdì 20 novembre 2020) La Senatrice della Lega ed ex ministro per la Pubblica Amministrazione del primo governo Conte, Giulia Bongiorno, è risultata positiva al virus. A renderlo noto è stata la stessa Senatrice della Lega durante un’intervista rilasciata a “La Repubblica”. Giulia Bongiorno ha voluto precisare che tutta la sua famiglia ha cercato scrupolosamente di adottare tutte le misure prescritte per cercare di evitare di essere contagiati. «Sento molte persone incredule dopo essersi scoperte positive al Covid-19. Non ci sono indizi per capire come e quando possano essersi ammalate, è capitato anche a me una decina di giorni fa. Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 20 novembre 2020) LaLega ed exper la Pubblica Amministrazione del primo governo Conte,, è risultataal. A renderlo noto è stata la stessaLega durante un’intervista rilasciata a “La Repubblica”.ha voluto precisare che tutta la sua famiglia ha cercato scrupolosamente di adottare tutte le misure prescritte per cercare di evitare di essere contagiati. «Sento molte persone incredule dopo essersi scoperte positive al Covid-19. Non ci sono indizi per capire come e quando possano essersi ammalate, è capitato anche a me una decina di giorni fa. Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono ...

