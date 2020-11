Giroud, anno nuovo stesso tormentone. L’agente: “Se non gioca, pronto a lasciare il Chelsea” (Di venerdì 20 novembre 2020) Un anno dopo, ci risiamo. La posizione di Olivier Giroud al Chelsea è tornata ad essere assolutamente problematica tanto da portare il ct della Francia Deschamps a parlare chiaro: o gioca o non potrà prendere parte al prossimo Europeo.Affermazioni che hanno portato l'agente del calciatore a parlare in modo piuttosto chiaro ai microfoni di Foot Mercato a proposito del destino del suo assistito.Giroud pronto a salutare il Chelseacaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="511" Giroud (getty images)/caption"Stavolta non ci saranno opzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà", ha detto Michael Manuello, agente del bomber francese. "La scorsa annata, quando è stata esercitata, il Chelsea doveva mantenere l'organico, ora la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Undopo, ci risiamo. La posizione di Olivieral Chelsea è tornata ad essere assolutamente problematica tanto da portare il ct della Francia Deschamps a parlare chiaro: oo non potrà prendere parte al prossimo Europeo.Affermazioni che hportato l'agente del calciatore a parlare in modo piuttosto chiaro ai microfoni di Foot Mercato a proposito del destino del suo assistito.a salutare il Chelseacaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="511"(getty images)/caption"Stavolta non ci saropzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà", ha detto Michael Manuello, agente del bomber francese. "La scorsa annata, quando è stata esercitata, il Chelsea doveva mantenere l'organico, ora la ...

