Giornata mondiale dell’Infanzia | l’iniziativa di Unicef | “Scrivete sulle mascherine i vostri messaggi per il futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Unaa difesache quest’anno ha un significato “ancora più importante e particolare”, a causa del difficile momento causato dalla pandemia. Per i giovanissimi, infatti, “che soffrono più di chiunque altro le tante limitazioni imposte dalla crisi sanitaria, è oggi più importante che mai pensare a un futuro oltre il Covid-19?. Sono le parole di, che per questo ha promosso a livellouna serie di iniziative per ricordare i diritti, nella 31esimaufficiale. A partire da “Trasformare il mondo in blu”, per cui oggi edifici storici in tutto il mondo si illumineranno di blu. Anche le persone sono invitate a indossare qualcosa di blu e a cambiare la propria immagine dei profili social, colorandola col filtro ...