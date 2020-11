Giornata mondiale dell’infanzia: evitare l’inutile retorica, i minori vanno protetti davvero (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Ricorre oggi la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, evento che si celebra da oltre 30 anni dopo l’adozione della convenzione che riconosce i bambini soggetti aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e impegna i grandi a consentire loro di poter crescere sani, protetti e rispettati. Quest’anno Telefono Azzurro ha posto una particolare attenzione al tema dello sfruttamento sessuale dei minori organizzando un convegno e diffondendo materiali informativi per promuovere i servizi di ascolto e supporto per i più giovani. E’ il web l’ambiente ritenuto più pericoloso per loro, per questo istituzioni, associazioni, onlus e no profit chiedono di monitorare quello spazio dove è sempre più massiccia la circolazione di immagini a carattere pedopornografico e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Ricorre oggi lainternazionale per i dirittie dell’adolescenza, evento che si celebra da oltre 30 anni dopo l’adozione della convenzione che riconosce i bambini soggetti aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e impegna i grandi a consentire loro di poter crescere sani,e rispettati. Quest’anno Telefono Azzurro ha posto una particolare attenzione al tema dello sfruttamento sessuale deiorganizzando un convegno e diffondendo materiali informativi per promuovere i servizi di ascolto e supporto per i più giovani. E’ il web l’ambiente ritenuto più pericoloso per loro, per questo istituzioni, associazioni, onlus e no profit chiedono di monitorare quello spazio dove è sempre più massiccia la circolazione di immagini a carattere pedopornografico e ...

AzzolinaLucia : Oggi celebriamo la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per ricordarci sempre che prot… - Raiofficialnews : “Dove ci sono bambini e ragazzi ci sono i loro diritti”. Il #20novembre è la #GiornataMondialeDellInfanzia. Il pali… - RaiCultura : La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce a tutti i bimbini del mondo diritti civili, s… - P_M_1960 : Oggi 20 novembre è la giornata mondiale dell'infanzia e oggi più che mai dobbiamo far si che i bambini che sono il… - MariMarifreedom : RT @riktroiani: Oggi, #20Novembre, ricorre la Giornata Mondiale dei diritti dei #bambini e degli adolescenti. E mai come quest'anno, causa… -