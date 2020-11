Giornata mondiale dell’infanzia | che cos’è

VioBebe : Il 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne ?? Anche quest'anno Sorgenia promuove la cam… - amendolaenzo : ‘Il giusto è privo in assoluto di turbamento, mentre l'ingiusto è ricolmo del turbamento più grande’ - Epicuro Gio… - Raiofficialnews : “Dove ci sono bambini e ragazzi ci sono i loro diritti”. Il #20novembre è la #GiornataMondialeDellInfanzia. Il pali… - blvcktokyo : Oggi proprio giornata mondiale dedicata ai Bangtan Sonyeondan - rassegnagram : È il #20novembre! E quindi? * Giornata mondiale dei diritti dei bambini * Joe #Biden compie 78 anni * #Conte nomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

DOVE Viaggi

La giornata si celebra in tutto il mondo coinvolgendo i minori in diverse iniziative d'arte, solidarietà o di rivendicazione rivolte a scuole e famiglie ...La Giornata universale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza arriva oggi alla sua 66° edizione, da quel 20 novembre 1954, quando presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York è st ...