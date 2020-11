Giornata mondiale dell’infanzia | a salvare i giovani non sarà un’alleanza con gli adulti Anzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Mai momento è stato più propizio per parlare della condizione infantile ele quanto lainternazionale dei dirittie dell’adolescenza che cade oggi. Se dovessimo fare un bilancio, stando solo all’Italia, l’esito sarebbe drammatico. Abbiamo centinaia di migliaia di bambini eprivati di diritti essenziali, come quello allo studio, quello alla socialità. Registriamo un impoverimento generale che cade anche e soprattutto su di loro, un aumento dei casi di violenza nelle famiglie chiuse in casa, per non parlare di tutti i minori disabili che vivono tutto ciò con sofferenze ancor più aumentate. Ma la pandemia non cancella i problemi di prima. Non cancella, almeno per ora, l’enorme debito pubblico che incombe sulla testa di ogni nato, non cancella certamente l’altro ...