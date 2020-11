Giornata Mondiale della Televisione: la speciale programmazione Rai (Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata Mondiale della Televisione Informa, educa, diverte. Emoziona e intrattiene. La “scatola magica” è ancora il mezzo di comunicazione più diffuso, anche nell’odierna era digitale. Ed esiste un giorno a lei dedicato: domani, 21 novembre, ricorre la Giornata Mondiale della Televisione, istituita ventiquattro anni fa dalle Nazioni Unite. La Rai celebrerà la ricorrenza con una serie di appuntamenti speciali spalmati sulle principali reti, con servizi dedicati all’interno dei notiziari e con la possibilità di accedere a contenuti storici. Rai Storia aprirà le celebrazioni con la rubrica “Il giorno e la storia” (alle 00.10 e in replica 8.30, 11.30, 14.00, 20.10), poi anche Uno Mattina in Famiglia (8.30) – su Rai1 – riserverà ampio spazio alla ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020)Informa, educa, diverte. Emoziona e intrattiene. La “scatola magica” è ancora il mezzo di comunicazione più diffuso, anche nell’odierna era digitale. Ed esiste un giorno a lei dedicato: domani, 21 novembre, ricorre la, istituita ventiquattro anni fa dalle Nazioni Unite. La Rai celebrerà la ricorrenza con una serie di appuntamenti speciali spalmati sulle principali reti, con servizi dedicati all’interno dei notiziari e con la possibilità di accedere a contenuti storici. Rai Storia aprirà le celebrazioni con la rubrica “Il giorno e la storia” (alle 00.10 e in replica 8.30, 11.30, 14.00, 20.10), poi anche Uno Mattina in Famiglia (8.30) – su Rai1 – riserverà ampio spazio alla ...

