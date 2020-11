Ginnastica artistica, Serie A: tutte le stelle della Final Six. Le Fate e le big che si sfideranno per lo scudetto (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel weekend del 21-22 novembre andrà in scena la Final Six della Serie A 2020 di Ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si assegneranno gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre con l’innovativo format degli scontri diretti. Vediamo quali sono le stelle e le ginnaste di punte da tenere in forte considerazione nel fine settimana che concluderà questa tormentata stagione agonistica. Riflettori puntati principalmente sulle Fate, lanciatissime verso la conquista del settimo scudetto consecutivo con la Brixia Brescia. La Leonessa è praticamente l’equivalente della Nazionale Italiana che ai Mondiali 2019 conquistò la medaglia di bronzo nella gara a squadre (Elisa Iorio è assente per infortunio, proprio come Desiree ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel weekend del 21-22 novembre andrà in scena laSixA 2020 di. Al PalaVesuvio di Napoli si assegneranno gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre con l’innovativo format degli scontri diretti. Vediamo quali sono lee le ginnaste di punte da tenere in forte considerazione nel fine settimana che concluderà questa tormentata stagione agonistica. Riflettori puntati principalmente sulle, lanciatissime verso la conquista del settimoconsecutivo con la Brixia Brescia. La Leonessa è praticamente l’equivalenteNazionale Italiana che ai Mondiali 2019 conquistò la medaglia di bronzo nella gara a squadre (Elisa Iorio è assente per infortunio, proprio come Desiree ...

