Gianni Morandi: “Attenti a Natale per evitare la terza ondata” (Di venerdì 20 novembre 2020) "E` difficile parlare di questi argomenti, io continuo ad avere testimonianze di persone che mi dicono "non si può scherzare con il virus, non è vero che non esiste, non è vero che prende solo i vecchi". Gianni Morandi è stato intervistato questa mattina nel programma "GILETTI 102.5" su RTL 102.5 condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli."Ieri è morta una ragazza di 21 anni qui a Bologna, io sono sconcertato. Io e mia moglie sicuramente usciamo di meno, viviamo in campagna quindi riusciamo a fare delle passeggiate, io ho la passione della corsa e ci vado senza mascherina, e se dovessi incontrare qualcuno mi allontano molto, anche se è difficile qui in campagna incontrare qualcuno. Di solito faccio 12, 13, 15 km, dipende, ma è questione di abitudine, se per un giorno non lo faccio, quasi sto male". Un pensiero poi ai festeggiamenti del prossimo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) "E` difficile parlare di questi argomenti, io continuo ad avere testimonianze di persone che mi dicono "non si può scherzare con il virus, non è vero che non esiste, non è vero che prende solo i vecchi".è stato intervistato questa mattina nel programma "GILETTI 102.5" su RTL 102.5 condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli."Ieri è morta una ragazza di 21 anni qui a Bologna, io sono sconcertato. Io e mia moglie sicuramente usciamo di meno, viviamo in campagna quindi riusciamo a fare delle passeggiate, io ho la passione della corsa e ci vado senza mascherina, e se dovessi incontrare qualcuno mi allontano molto, anche se è difficile qui in campagna incontrare qualcuno. Di solito faccio 12, 13, 15 km, dipende, ma è questione di abitudine, se per un giorno non lo faccio, quasi sto male". Un pensiero poi ai festeggiamenti del prossimo ...

repubblica : Gianni Morandi: 'Se aprono a Natale, arriva la terza ondata peggiore' - rtl1025 : ?? #GianniMorandi contro l'idea di una riapertura a #Natale: 'Favorirebbe la terza ondata'. Distanziare giovani e an… - ninofrassicaoff : TUTTI CON LA MASCHERINA mi raccomando. Ne approfitto per fare il MASCHERINA QUIZ: Oggi prima puntata iniziamo con G… - SMSNEWSOFFICIAL : @morandi_g A RTL 102.5: “STIAMO ATTENTI A NATALE PER EVITARE LA TERZA ONDATA. IL COVID NON COLPISCE SOLO GLI ANZIA… - tinas48 : RT @repubblica: Gianni Morandi: 'Se aprono a Natale, arriva la terza ondata peggiore' -