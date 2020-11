Giacomo Urtis rifatto | PRIMA e DOPO choc | ecco tutti gli interventi chirurgici FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 20 novembre 2020), attuale ospite del Grande Fratello Vip, oltre ad essere il chirurgo estetico dei personaggi famosi, usa questi trattamenti principalmente su se stesso, impressionando non poco per via di unparticolarmente significativo.gliche ha fatto “Le zone del fisico che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.