GfVip | il gossip | “Per il suo prossimo film | Rocco Siffredi ha puntato…”

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 20 novembre 2020), ilsu. L’ultimo pettegolezzo della giornata di ieri, 19 novembre, per i concorrenti Vip della casa del Grande Fratello è decisamente bollente. “Un po’ hot”, lo annuncia così Giacomo Urtis ai Vip. Gli inquilini sono molto curiosi di conoscere il contenuto della busta e con il fiato sospeso aspettano che Giacomo sveli a loro questo piccante pettegolezzo. Chi è cheha puntato per il suoa luci rosse? >> Tommaso Zorzi svela sue fantasie proibite: tirato in ballo Enrico Nigiotti rispondesuIl terzodella giornata di ieri arriva in serata e porta notizie bollenti. ...