GF Vip, i coinquilini spiano la cena romantica tra Selvaggia e Pierpaolo, Elisabetta sbotta: "Gattona, ci prova in tutti i modi" (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Ieri sera, Selvaggia e Pierpaolo hanno trascorso una cena romantica nel Cucurio del GF Vip. I vipponi chiusi all'interno della casa, però, hanno avuto la possibilità di assistere a quello che stesse accadendo tra i due. tutti i coinquilini, dunque, si sono riuniti in salotto per assistere ad una sorta di film. Durante le inquadratura, naturalmente, non sono mancati i commenti ammiccanti dei vari protagonisti, tra questi, a mostrarsi un po' infastidita è stata Elisabetta Gregoraci. La cena romantica tra Selvaggia e Pierpaolo Nella precedente puntata del GF Vip, Pupo e Antonella hanno deciso di mandare nel Cucurio la Roma e Pretelli. La produzione del reality show, ha deciso di organizzare per i ragazzi ...

