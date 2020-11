GF Vip: Enrico Nigiotti risponde alle avance di Tommaso (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo che Giacomo Urtis gli ha rivelato che un famoso cantante è cotto di lui, Tommaso Zorzi non ha fatto che fantasticare su chi possa essere, ammettendo che a lui piace anche Enrico Nigiotti. Quest’ultimo, così, gli ha risposto! Giacomo Urtis è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di disturbatore. Il chirurgo dei vip, infatti, ogni tanto tira fuori un gossip (non necessariamente vero) che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo che Giacomo Urtis gli ha rivelato che un famoso cantante è cotto di lui,Zorzi non ha fatto che fantasticare su chi possa essere, ammettendo che a lui piace anche. Quest’ultimo, così, gli ha risposto! Giacomo Urtis è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di disturbatore. Il chirurgo dei vip, infatti, ogni tanto tira fuori un gossip (non necessariamente vero) che Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Gf Vip, Tommaso Zorzi e il sogno erotico Enrico Nigiotti: il cantante risponde via social - Notiziedi_it : Gf Vip, Tommaso Zorzi e il sogno erotico Enrico Nigiotti: il cantante risponde via social - vip_enrico : @NicolaPorro Berlusconi o Salvini? - ElicrinaMacrina : @Enrico_G_60 stazioni sciistiche sì. Per pranzi e cene sarebbe ora pensare che sarebbe meglio mangiare a casa:NO ai… -