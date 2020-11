GF Vip, Alfonso Signorini costringe gli autori a saltare pasti? Lui replica: “Io mi diverto” (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella puntata di Casa Chi del 17 novembre, Alfonso Signorini ha svelato, come di consueto, alcune dinamiche inerenti il GF Vip. Tra i vari argomenti trattati, quello che sta generando maggiore curiosità riguarda un’indiscrezione sul conduttore. Un utente di Twitter, che si professa essere un personaggio molto inserito nel contesto televisivo del reality show, ha dichiarato che il presentatore non si comporti in modo corretto con gli autori. Nello specifico, si presenterebbe tardi alle prove facendo saltare loro i pasti. Il giornalista ha deciso di replicare. Il retroscena su Alfonso Signorini A Casa Chi, Alfonso Signorini ha raccontato un retroscena inedito svelato da alcuni autori del GF Vip. Il ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella puntata di Casa Chi del 17 novembre,ha svelato, come di consueto, alcune dinamiche inerenti il GF Vip. Tra i vari argomenti trattati, quello che sta generando maggiore curiosità riguarda un’indiscrezione sul conduttore. Un utente di Twitter, che si professa essere un personaggio molto inserito nel contesto televisivo del reality show, ha dichiarato che il presentatore non si comporti in modo corretto con gli. Nello specifico, si presenterebbe tardi alle prove facendoloro i. Il giornalista ha deciso dire. Il retroscena suA Casa Chi,ha raccontato un retroscena inedito svelato da alcunidel GF Vip. Il ...

