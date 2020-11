GF Vip 5, Maurizio Costanzo si scaglia contro due concorrenti: “Sono le peggiori” (Di venerdì 20 novembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta facendo chiacchierare molto e anche Maurizio Costanzo ha detto la sua al riguardo. In occasione di una recente intervista, il noto conduttore ha dato il suo giudizio sul reality fino a questo momento. Sostanzialmente ha speso buone parole sul programma condotto da Alfonso Signorini, ma ha anche criticato aspramente due concorrenti. Quali? Maria Teresa Ruta e Selvaggia Roma. La prima per la sua esuberanza, la seconda per la sua aggressività. Grande Fratello Vip: Maurizio Costanzo dice la sua Da sempre un appassionato del reality più famoso d’Italia, Maurizio Costanzo ha voluto esprimere il suo giudizio su questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la recente intervista rilasciata a Casa Chi, il noto conduttore ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 novembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta facendo chiacchierare molto e ancheha detto la sua al riguardo. In occasione di una recente intervista, il noto conduttore ha dato il suo giudizio sul reality fino a questo momento. Sostanzialmente ha speso buone parole sul programma condotto da Alfonso Signorini, ma ha anche criticato aspramente due. Quali? Maria Teresa Ruta e Selvaggia Roma. La prima per la sua esuberanza, la seconda per la sua aggressività. Grande Fratello Vip:dice la sua Da sempre un appassionato del reality più famoso d’Italia,ha voluto esprimere il suo giudizio su questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la recente intervista rilasciata a Casa Chi, il noto conduttore ...

