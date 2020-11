George Clooney regala 14 milioni di dollari | uno a ciascuno dei suoi migliori amici «Mi siete stati sempre vicini»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un milione diper ipiù stretti, per ringraziarli di esserglivicino neimomenti più difficili: è undal cuore d’oro quello che emerge dalle ultime interviste per l’uscita su Netflix del suo prossimo film, The Midnight Sky. Per la prima voltaha raccontato in prima persona come andò davvero quel regalo di 14ai, una storia già nota da tempo, ma che mai era stata spiegata dal suo protagonista principale, l’attore di ER e sex symbol di Hollywood. Sette anni fa, nel 2013,se la passava benissimo: il suo film Gravity aveva avuto 10 nominations all’Oscar, ...